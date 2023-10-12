11 федеральных легкоатлетических стартов пройдут в Брянске в 2024 году

В Брянске в следующем году планируют организовать 11 легкоатлетических стартов федерального уровня. Масштабные соревнования будут проходить на стадионе «Десна», сообщает пресс-служба регионального департамента физкультуры и спорта.

План предстоящих мероприятий уже составлен Всероссийской федерацией лёгкой атлетики. Известно, что в мае Брянск встретит Чемпионат ЦФО и Первенство ЦФО среди юниоров и юниорок до 16, 18, 20, 23 лет. В первый летний месяц состоятся Всероссийские соревнования памяти Е.П. Синяева. В июле ожидаются Первенство России среди юниоров и юниорок до 23 лет и Всероссийские соревнования среди юношей и девушек до 18 лет (июль).

Завершится легкоатлетический сезон 2024 года Чемпионатом России по эстафетам и Первенством России среди юниоров и юниорок до 18 и 20 лет по эстафетам, которые пройдут в сентябре.