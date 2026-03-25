2026, 25 марта 09:02

113 БпЛА уничтожили военные ночью над Брянщиной. Об этом сообщил в своих соцсетях губернатор региона Александр Богомаз.

Минувшей ночью Брянщина вновь подверглась массированной атаке ВСУ. Подразделения противовоздушной обороны Министерства обороны РФ, мобильно – огневые группы бригады «БАРС – Брянск» и спецподразделения Росгвардии обнаружили в небе над регионом 113 вражеских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа.

«Пострадавших и разрушений нет. Работают оперативные и экстренные службы», – отметил губернатор Александр Богомаз.