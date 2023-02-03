Первый зампред Совета Федерации оценил организацию службы мобилизованных на Брянщине

Первый зампред Совета Федерации Андрей Турчак высоко оценил организацию службы мобилизованных на брянской границе. Об этом он написал в своём телеграм-канале.
Первый заместитель Председателя Совета Федерации ФС РФ Андрей Турчак посетил Брянскую область. Вместе с главой региона он приехал к мобилизованным, которые служат на границе.
«Опыт Брянской области, без преувеличения, можно назвать передовым. В сверхсжатые сроки укрепили границу – мышь не проскочит. На каждый взвод — по полевой кухне и бане. Парни довольны, губернатора благодарят. Так происходит, когда налажена нормальная рабочая коммуникация региональных властей с вертикалью Минобороны на местах, когда все одинаково понимают задачи и бросают все имеющиеся ресурсы на их решение. Без перетягивания одеяла и «перевода стрелок».
Где что нужно, где чего не хватает – включается губернатор, помогает, проявляет инициативу, не дожидаясь команд сверху. Такая система выстроена на Брянщине, в Белгородской и Курской областях. И это пример того, как нужно и должно решать вопросы в условиях СВО. О лучших примерах такой работы мы тоже доложим Верховному Главнокомандующему», – подчеркнул Андрей Турчак.
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