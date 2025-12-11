Жителя посёлка Рогнедино суд отправил на работу за пьяное вождение

2025, 11 декабря 10:26

Жителя посёлка Рогнедино суд отправил на работу за пьяное вождение. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Приговор по уголовному делу об управлении машиной в пьяном виде вынес брянский суд. На скамье подсудимых оказался 38-летний житель посёлка Рогнедино.

Вечером 23 августа 2025 года фигурант пьяным сел за руль автомобиля «ВАЗ-2114», принадлежащего его отцу. Обвиняемый не справился с управлением и врезался в крыльцо магазина. Водителя задержали полицейские. Ранее он уже привлекался к административной ответственности за аналогичное нарушение закона.

Суд приговорил виновного к 280 часам обязательных работ. Решение не вступило в законную силу.