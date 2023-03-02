Ещё две атаки произошло в приграничных района Брянщины

Ещё две атаки на сёла произошло в приграничных района Брянской области. О происшествиях сообщил губернатор Александр Богомаз.

«Еще одна атака совершена ВСУ на Климовский район. В результате сброса с БПЛА загорелся жилой дом в селе Сушаны. Оперативные и экстренные службы работают на месте», – отметил глава региона.

Также минометному обстрелу подверглось село Ломаковка Стародубского муниципального округа.

«В результате обстрела пострадавших нет, повреждены два домовладения. На месте работают оперативные службы», – подчеркнул Александр Богомаз.

Ранее при атаке на машину погиб мужчина и пострадал ребёнок.