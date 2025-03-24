12 беспилотников сбили военные ночью над Брянщиной
12 беспилотников сбили военные ночью над Брянщиной. Об этом в своих соцсетях сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
Минувшей ночью военнослужащие Минобороны РФ пресекли очередную массированную атаку ВСУ на Брянскую область. Над регионом заметили 12 беспилотных летательных аппарата самолётного типа. Система противовоздушной обороны уничтожила нарушителей.
«Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте», – уточнил губернатор Александр Богомаз.
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