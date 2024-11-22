12 беспилотников уничтожили военные над Брянщиной с начала дня 22 ноября. Об этом сообщил в своих соцсетях губернатор региона Александр Богомаз.

С начала дня 22 ноября военнослужащие Минобороны России пресекли очередную массированную атаку на Брянскую область. Над регионом обнаружили 12 беспилотных летательных аппарата самолётного типа. Нарушителей уничтожила система противовоздушной обороны.

Люди на происшествии не пострадали. Разрушений также нет.