12 человек погибли на дорогах Брянска за год

12 человек погибли в дорожно-транспортных происшествиях Брянска за год. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

В Брянской городской администрации прошло заседании комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения. О ситуации рассказал начальник отдела ГИБДД УМВД России по городу Брянску, подполковник полиции города Алексей Коноваленко.

В 2024 году в Брянске произошло 150 дорожно-транспортных происшествий. В них погибли 12 человек и 166 – получили травмы. Восемь из погибших – пешеходы.

Август, сентябрь и ноябрь стали самыми аварийными. Шесть человек погибли именно в это период. Больше всего ДТП — 53 — произошло в Советском районе. А семь из 12 человек погибли в Володарском районе. 80% аварий произошли из-за нарушения правил дорожного движения.