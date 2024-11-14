12 домов построили для работников тепличного комбината в Журиничах

12 домов построили для работников нового тепличного комбината в Журиничах. Об этом в своих соцсетях сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

В посёлке Журиничи продолжается строительство тепличного комплекса площадью 15 гектар и стоимостью 7,5 млрд рублей. Предприятие оснащено новейшим оборудованием и инновационными техническими системами.

«Он сможет производить более 10 тысяч тонн овощей ежегодно — это в два раза больше, чем сейчас, и уже в январе будет запущено производство, создается более 200 новых рабочих мест», – уточнил губернатор Александр Богомаз. .

По госпрограмме «Комплексное развитие сельских территорий» в посёлке строят строят 66 домов на средства федерального и областного бюджета, а также при участие тепличного комбината. Жить там будут сотрудники предприятия. В посёлке есть собственная инженерная инфраструктура, электро- и газораспределительная станция, водопровод, очистные сооружения и дорога.

«12 уже возведено, в каждом будет все необходимое для жизни», – уточнил Александр Богомаз.

Также в Журиничах есть современная школа-детский сад, каток, спортивный зал и площадка с тренажерами.

«Будет еще и бассейн на три дорожки, объявлены торги. Все это — перспективы для развития села на ближайшие десятилетия», – заключил глава региона.