12 километров водопровода обновят в Брянске в течение двух лет

Проект по модернизации сетей водоснабжения стоимостью свыше 610 миллионов рублей реализует в Брянске горводоканал. За два года будет обновлено почти 12 километров водопровода, сообщает пресс-служба мэри.

Частично средства из предусмотренного финансирования будут направлены на реконструкцию водовода от технологического комплекса «Трубчевский» до улицы Вали Сафроновой. Его протяженность превышает пять километров. Наряду с этим, запланировано строительство водовода в Фокинском районе. Сеть длиной чуть больше километра будет пролегать под железной дорогой. А самый масштабный фронт работ развернется в поселке Чайковичи. Здесь будут прокладывать водопровод протяженностью 5,6 километра.

Отмечается, что по всем трем объектам работы стартуют уже в текущем году. Их завершат в следующем году. Причем с начала 2023-го Брянский горводоканал уже провел обновление 700 метров сетей.

Глава администрации Александр Макаров рекомендовал руководству горводоканала не сбавлять темпы: модернизация сетей водоснабжения остается актуальной для города.

«Хочу напомнить, что тарифы на водоснабжение и водоотведение в Брянске являются одними из самых низких не только в Центральном Федеральном округе, но и по сравнению с отдельными районами Брянской области. Однако нужно так организовать процесс, чтобы доходов хватало на обновление автопарка, закупку расходных материалов», — отметил он.