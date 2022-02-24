12 котельных построили в Брянской области

Ещё 18 источников теплоснабжения реконструировали.

На совещании при губернаторе Брянской области обсудили прохождение отопительного сезона.

Директор департамента ТЭК и ЖКХ Брянской области Олег Андрианов рассказал, что за пять лет заменили более 328,88 километра тепловых сетей, отработавших срок эксплуатации. Также за счёт областного бюджета построили 12 новых котельных, а ещё 18 — реконструировали.

В этом году на эти цели направят 129 миллионов рублей. В частности, реконструируют котельные по улице Школьной в селе Городище Погарского района и по улице Степной, 3 в Советском районе Брянска. Кроме того, построят блочно-модульные котельные по улице Советская, 59 в Злынке и в посёлке Лесное Суражского района.