Рабочие монтируют освещение на новой дороге на подъезде к Фокино

На подъезде к городу Фокино продолжается строительство моста через реку Болву. Работы ведутся по национальному проекту «Безопасные качественные дороги», созданному по решению Президента России. Подрядная организация ООО «Дорстрой 32» уже укладывает выравнивающий слой из цементобетона, а также укрепляют монолитным бетоном откосов земполотна и защитных дамб.

На участке новой автодороги, которая соединит Брянск, новый мост и Фокино, специалисты устанавливают опоры освещения. Современные фонари появятся и на самом сооружении.

Слева от нового моста в русле уже забетонированы защитные дамбы. Справа аналогичные сооружения появятся после демонтажа старого моста.

Закончить мост длиной 173 метра через Болву планируют к концу августа.