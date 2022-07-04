12 сирот получили новые квартиры в Брянске

Новосёлов поздравил глава региона.

12 сирот получили ключи от квартир в новом микрорайоне Брянска, сообщили в региональном парламенте.

Торжественное вручение ключей детям-сиротам прошло около дома №4 на улице А.К. Толстого. С новосельем четырёх девушек и восемь парней поздравил губернатор Брянской области Александр Богомаз.

«Власть выполняет те задачи, которые ставит Президент нашей страны Владимир Владимирович Путин по обеспечению детей-сирот благоустроенным жильём. Правительство Брянской области работает над этим не первый год. У нас программа, можно сказать, реализуется успешно. Мы к тем деньгам, которые выделяло нам федеральное Правительство, добавляли из областного бюджета весомые суммы», — подчеркнул глава региона.

В квартирах новосёлов есть все для жизни: свежий ремонт, сантехника и приборы учёта.