2026, 23 марта 08:40

128 БпЛА уничтожили в небе над Брянщиной за ночь. Об этом сообщил в своих соцсетях губернатор региона Александр Богомаз.

Минувшей ночь Брянская область вновь подверглась массированной атаке ВСУ. В небе над регионов военнослужащие обнаружили 128 вражеских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа. Подразделения противовоздушной обороны, мобильно – огневые группы бригады «БАРС – Брянск» и спецподразделения Росгвардии уничтожили все цели.

«Пострадавших и разрушений нет. Работают оперативные и экстренные службы», – уточнил губернатор региона Александр Богомаз.