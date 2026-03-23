2026, 23 марта 08:40
128 БпЛА уничтожили в небе над Брянщиной за ночь. Об этом сообщил в своих соцсетях губернатор региона Александр Богомаз. 

 

Минувшей ночь Брянская область вновь подверглась массированной атаке ВСУ.  В небе над регионов военнослужащие обнаружили 128 вражеских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа. Подразделения противовоздушной обороны, мобильно – огневые группы бригады «БАРС – Брянск» и спецподразделения Росгвардии уничтожили все цели. 

«Пострадавших и разрушений нет. Работают оперативные и экстренные службы», – уточнил губернатор региона Александр Богомаз.

