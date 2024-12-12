13 наград получили брянские участники СВО на Кубке защитников Отечества. Об этом сообщили в региональном департаменте социальной политики и занятости населения.

В Брянске прошёл межрегиональный Кубок Защитников Отечества. В нем участвовали более 30 военнослужащих спецоперации из Брянской, Орловской и Смоленской областей. Они состязались в стрельбе из электронного оружия, армрестлингу, пауэрлифтингу и настольному теннису.

Больше всего медалей завоевали брянские спортсмены. Они получили 13 наград. Так, клинцовский ветеран Денис Гулев стал первым в армрестлинге в категории до 80 кг и серебряным призёром в стрельбе.