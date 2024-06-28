14 беспилотников сбили военные над Брянщиной за утро

14 беспилотников сбили военнослужащие над пятью районами Брянщины за утро. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

С 3 часов утра 28 июня Брянская область подверглась массированной атаке ВСУ. Пять беспилотных летательных аппаратов самолётного типа заметили над Трубчевским и Навлинским районами. Нарушителей сбила система противовоздушной обороны.

Через пару часов ещё два беспилотника уничтожили над Навлинским и Суземским районами. А в Брянске воздушную цель военные подавили средствами радиоэлектронной борьбы. Беспилотник при падении повредил крышу административного здания.

Некоторое время спустя сразу шесть реактивных беспилотных летательных аппаратов пытались атаковать Карачевский район. Их уничтожила система ПВО.

Люди на происшествиях не пострадали.