Город32

14 беспилотников сбили военные над Брянщиной за утро

2024, 28 июня 09:03 Лента новостей
14 беспилотников сбили военные над Брянщиной за утро
Источник фото

14 беспилотников сбили военнослужащие над пятью районами Брянщины за утро. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз. 

С 3 часов утра 28 июня Брянская область подверглась массированной атаке ВСУ.  Пять беспилотных летательных аппаратов самолётного типа заметили над Трубчевским и Навлинским районами. Нарушителей сбила система противовоздушной обороны. 

Через пару часов ещё два беспилотника уничтожили над Навлинским и Суземским районами. А в Брянске воздушную цель военные подавили средствами радиоэлектронной борьбы. Беспилотник при падении повредил крышу  административного здания.

Некоторое время спустя сразу шесть реактивных беспилотных летательных аппаратов пытались атаковать Карачевский район. Их уничтожила система ПВО. 

Люди на происшествиях не пострадали.

Читайте также
Брянские полицейские задержали курьера мошенников из Саратова
28 июня 13:49
Брянские полицейские задержали курьера мошенников из Саратова
Международный молодежный лагерь «Дружба» открылся в Брянском районе
28 июня 12:39
Международный молодежный лагерь «Дружба» открылся в Брянском районе
Брянские стражи порядка раскрыли кражу из дома пенсионерки
28 июня 12:05
Брянские стражи порядка раскрыли кражу из дома пенсионерки
Брянский спикер подписал соглашение с Гомельским областным Советом депутатов
28 июня 11:10
Брянский спикер подписал соглашение с Гомельским областным Советом депутатов

Новости регионов

26.06.2024 12:04
Праздник и будни
Как в Вязьме встретили День города? В минувшие выходные вязьмичи отметили 785-летие города. На юбилейных торжествах побывал губернатор Василий Анохин. Праздник оказался насыщенным разнообразными мероприятиями, которые были интересны и жителям, и гостям райцентра. Празднование началось спортивно – к юбилею был завершён масштабный ремонт стадиона «Салют». На обновлённом объекте  прошли соревнования по футболу, баскетболу и метанию
26.06.2024 12:02
Химическая реакция
В регионе продолжают создавать базу для качественной подготовки молодых кадров. В 2025 году на Смоленщине будет создано ещё два образовательно-производственных кластера. Один – для обучения специалистов химической отрасли, другой – аграрного сектора экономики. Хорошей новостью поделился губернатор Василий Анохин. По его словам, соответствующие региональные образовательные проекты получат поддержку Минпросвещения России, успешно пройдя соответствующий конкурсный отбор.
26.06.2024 12:01
Операция «Модернизация»
Два крупных предприятия Рославля получили импульс для развития. Речь идёт о компании «Рославльские тормозные системы» и Рославльском вагоноремонтном заводе. Подробнее о реализуемых проектах рассказал губернатор Василий Анохин. Рославльский вагоноремонтный завод теперь №1 в России! Запустили работу нового цеха предприятия с современной и роботизированной производственной линией. Благодаря этому завод станет крупнейшим изготовителем вагонных осей в стране»,
26.06.2024 11:59
На полосе препятствий
В Смоленской области впервые прошёл  Международный спортивно-туристский слёт «Наш вектор». Участие в нем принял губернатор Василий Анохин. Вместе с командой организаторов он преодолел экстремальный контрольно-туристский маршрут, который пролегал по территории Смоленского Поозерья. «Было непросто, но мы справились», – рассказал Василий Анохин. Всего испытания прошли более чем 100 участников. «После активной работы на маршруте подвели итоги
26.06.2024 11:58
Пять судеб простых солдат
Смоленские поисковики передали останки красноармейцев родственникам. Вечер Памяти и церемония прощания состоялись в Москве в Центральном музее Великой Отечественной вой­ны на Поклонной горе. Делегацию Смоленской области возглавил председатель Смоленской областной Думы, координатор проекта «Историческая память» Игорь Ляхов. В мероприятии приняли участие руководитель поискового движения в регионе Нина Куликовских, сенаторы РФ Артем Малащенков, Руслан Смашнев, Вячеслав Тимченко, Александр Карелин, поисковики, родственники погибших,

Актуальные темы

Лента новостей
Мужчина пострадал при атаке дрона на брянское село
Происшествия
Мужчина и женщина пострадали в ДТП в Дубровке
Лента новостей
Президент России наградил двух жителей Брянской области
Лента новостей
Более 147 тысяч укрытий создано в Брянской области
Происшествия
Три тонны малины без документов обнаружили брянские таможенники

Новости партнёров

ФАС уточнила, какая информация признается рекламой
ФАС уточнила, какая информация признается рекламой

В частности, ведомство обратило внимание, какая информация признается органичной интеграцией и не считается рекламой

Объявлены итоги XIII конкурса «Вместе в цифровое будущее»: лидируют темы ИИ, кибербезопасности граждан и цифровизации отраслей народного хозяйства
Объявлены итоги XIII конкурса «Вместе в цифровое будущее»: лидируют темы ИИ, кибербезопасности граждан и цифровизации отраслей народного хозяйства

«Ростелеком» подвел итоги ежегодного конкурса для журналистов и блогеров «Вместе в цифровое будущее». Конкурс проводился 13-й раз. Стратегическим партнером проекта традиционно выступило Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, партнерами спецноминаций стали: АО «РТКомм.РУ» (федеральный оператор спутниковой связи «РТКОММ») и Альянс по защите детей в цифровой среде.

Движение автомобилей через два переезда в Брянской области будет закрыто на время ремонта с 28 июня
Движение автомобилей через два переезда в Брянской области будет закрыто на время ремонта с 28 июня

Движение автомобилей через два железнодорожных переезда в Брянской области будет закрыто с 28 июня в связи с плановыми ремонтными работами.

«Брянскэнерго» и «Брянскэлектро» напоминают жителям региона о необходимости соблюдения правил электробезопасности во время грозы.
«Брянскэнерго» и «Брянскэлектро» напоминают жителям региона о необходимости соблюдения правил электробезопасности во время грозы.

В Брянской области установилась теплая погода с возможным возникновением ливней и гроз. В рамках профилактической работы по предупреждению несчастных случаев со сторонними лицами на объектах электросетевого хозяйства филиал ПАО «Россети Центр» - «Брянскэнерго» и ООО «Брянскэлектро» напоминают жителям Брянщины о необходимости соблюдения правил поведения во время прохождения грозового периода:

В жилые комплексы «Надежды» заглянули новогодние волшебники
В жилые комплексы «Надежды» заглянули новогодние волшебники

Праздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».

Грамотное кредитование: советы Россельхозбанка о выборе подходящей программы
Грамотное кредитование: советы Россельхозбанка о выборе подходящей программы

Кредитование – это практика, плотно вошедшая в нашу жизнь. А финансовая грамотность стала важным навыком человека. О том, на что стоит обратить внимание при выборе кредитного продукта, рассказал директор Брянского филиала Россельхозбанка Андрей Седов.