Город32

14 брянских семей получили жилищные сертификаты

2022, 05 марта 17:46 Лента новостей
14 брянских семей получили жилищные сертификаты
Источник фото

В их числе 10 — многодетных.

Молодым семьям Брянска вручили жилищные сертификаты на покупку квартиры или строительства дома. Об этом рассказали в горадминистрации.

В этом году свидетельства получили 14 молодых семей из Брянска. Из них 10 — многодетные. На улучшение жилищных условий брянцев выделили 14 миллионов рублей.

В очереди на получение жилищной выплаты состоят 243 молодых семьи.

Читайте также
Брянцы получат пенсию досрочно
05 марта 15:39
Брянцы получат пенсию досрочно
Жительницу Брянска осудили за мошенничество десятилетней давности
18 февраля 15:49
Жительницу Брянска осудили за мошенничество десятилетней давности
Брянск занял 21 место в Национальном рейтинге прозрачности закупок
19 января 09:10
Брянск занял 21 место в Национальном рейтинге прозрачности закупок
37 нарушителей масочного режима поймали в Брянске
17 января 15:09
37 нарушителей масочного режима поймали в Брянске

Новости регионов

05.03.2022 15:10
Погрузка на железной дороге в Смоленской области выросла на 15,3% в феврале 2022 года
По оперативной информации, погрузка на сети ОАО «РЖД» в Смоленской области в феврале 2022 года составила 265,4 тыс. тонн, что на 15,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года. За январь-февраль 2022 года погрузка, составила 518,5 тыс. тонн, что на 13,6% больше, чем в 2021 году. Стоит отметить, что значительный  рост погрузки  за период январь-февраль
02.03.2022 13:34
Подготовка к весеннему паводку в Смоленском регионе Московской железной дороги идет полным ходом
В целях обеспечения бесперебойного и безопасного движения поездов, на Московской железной дороге идет подготовка сооружений путевого хозяйства к пропуску ледохода, паводковых и ливневых вод. В Смоленской области проводятся работы по подготовке водоотводных сооружений, вскрытию водоотводных канав, проверка готовности техники (бульдозеров, кранов, самосвалов). Сформирован противоразмывной поезд,  который при необходимости будут выезжать на железнодорожные перегоны для оперативной
02.03.2022 13:17
Доброе дело
В Смоленской области намерены реализовать проект «12 шагов», направленный на социализацию и мотивацию воспитанников интернатов к получению профессии и оказание им помощи в дальнейшем трудоустройстве. Такими планами поделился губернатор Алексей Островский по итогам прошедшей встречи с директором Центра социальных инициатив «Море добра» Екатериной Сёмкиной. Стороны обсудили промежуточные результаты совместной работы и новые направления сотрудничества. «Такие
02.03.2022 13:14
Учитель на миллион
Как привлечь педагогов на работу в школы, удалённые от городов и райцентов? В последнее десятилетие этот вопрос остро стоит на повестке дня в большинстве российских регионов. И Смоленская область – не исключение. Помочь найти ответ на него призвана программа «Земский учитель», которая с 2020 года реализуется по инициативе президента Владимира Путина. Проблему дефицита педагогических кадров
02.03.2022 13:11
На «искусственной почке». Как в регионе организована диализная помощь пациентам?
Что такое гемодиализ — хорошо знают сотни смолян, страдающих почечной недостаточностью. Для них такая процедура внепочечного очищения крови жизненно необходима, и её требуется проводить регулярно. Весной прошлого года в Ярцево заработал диализный центр. Теперь жителям Ярцевского района больше не надо ездить в Смоленск за получением высокотехнологичной нефрологической помощи. Она доступна на месте. По полису ОМС
28.02.2022 12:57
Начальником Московской железной дороги назначен Валерий Танаев
Сегодня, 28 февраля, генеральный директор – председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозёров представил коллективу Московской железной дороги нового начальника дороги Валерия Танаева. Представляя коллективу нового начальника дороги, генеральный директор ОАО «РЖД» Олег Белозёров отметил значимость магистрали и вклад всех работников от руководителя до специалиста в общие успехи компании. В свою очередь новый начальник Московской железной

Актуальные темы

Деловые новости
Рядом с Брянской областью появится новое государство?
Лента новостей
Четвёртый брянский военнослужащий погиб на Украине
Лента новостей
Двое брянских военных погибли на Украине
Лента новостей
Пункт сбора гуманитарной помощи открылся в Белых Берегах
Лента новостей
Жалобы на рост цен принимают от брянцев на горячей линии

Новости партнёров

О рекламирования финансовых услуг при предоставлении микрозаймов.
О рекламирования финансовых услуг при предоставлении микрозаймов.

21 февраля  2022г  в помещении Брянского УФАС России состоялся семинар  и брифинг посредством видеоконференцсвязи с представителями микрофинансовой организации.

«Ростелеком» и Координационный центр доменов. RU/.РФ приглашают принять участие в VI Всероссийском семейном ИТ-марафоне
«Ростелеком» и Координационный центр доменов. RU/.РФ приглашают принять участие в VI Всероссийском семейном ИТ-марафоне

«Ростелеком», Академия инновационного образования и развития и Координационный центр доменов .RU/.РФ сообщают об открытии регистрации на VI Всероссийский семейный ИТ-марафон.

Погрузка на железной дороге в Брянской области выросла на 19 % в январе-феврале
Погрузка на железной дороге в Брянской области выросла на 19 % в январе-феврале

В январе-феврале 2022 года погрузка на сети ОАО «РЖД» в Брянской области составила 306,6 тыс. тонн, что на 19% выше показателя за аналогичный период прошлого года.

Игорь Маковский поздравил сотрудниц приграничного Шебекинского РЭС Белгородэнерго с 8 марта
Игорь Маковский поздравил сотрудниц приграничного Шебекинского РЭС Белгородэнерго с 8 марта

В рамках служебной поездки по приграничным территориям Брянской, Курской, Белгородской и Воронежской областей генеральный директор ПАО «Россети Центр» – управляющей организации ПАО «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский посетил Шебекинский район электрических сетей.

В жилые комплексы «Надежды» заглянули новогодние волшебники
В жилые комплексы «Надежды» заглянули новогодние волшебники

Праздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».

«Ростелеком» стал лучшим работодателем среди телеком-компаний
«Ростелеком» стал лучшим работодателем среди телеком-компаний

«Ростелеком» вошел в топ-10 «Рейтинга работодателей России» по версии hh.ru в категории «Крупнейшие компании». Заняв восьмое место в общем рейтинге, который включает 100 участников, компания стала лучшим работодателем в телекоммуникационной отрасли.