Брянской семье врачей вручили ключи от квартиры
На выставке «Россия» на ВДНХ брянской семье врачей вручили ключи от квартиры. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
На площадке Брянской области на выставке «Россия» на ВДНХ ключи от двухкомнатной квартиры вручили молодой семье врачей. Никита и Яна Каменец работают в Брянском областном кардиологическом диспансере. Пара воспитывает дочь Ксюшу.
«Программа по обеспечению жильем врачей государственных учреждений здравоохранения Брянской области с объемом финансирования 1 млрд рублей работает у нас с 2018 года. За шесть лет за счет областного бюджета приобретено уже 347 квартир для медиков», — подчеркнул Александр Богомаз.
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