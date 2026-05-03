143 беспилотника сбили военные над Брянской областью за ночь

2026, 03 мая 10:20

143 беспилотника сбили военные над Брянской областью за ночь. Об этом сообщил в своих соцсетях губернатор региона Александр Богомаз.

Минувшей ночью Брянская область вновь подверглась массированной атаке ВСУ. 143 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа обнаружили военные. Все цели уничтожили подразделения ПВО Министерства обороны РФ, мобильно – огневые группы бригады «БАРС – Брянск» и спецподразделения Росгвардии.

«Пострадавших и разрушений нет. Работают оперативные и экстренные службы», — уточнил губернатор Александр Богомаз.