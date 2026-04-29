Более трех тысяч – под наблюдением

2026, 29 апреля 12:37

Все участники конференции пришли к единому мнению, что последствия чернобыльской трагедии еще долго будут давать знать о себе. Фото: Надежда ПЕТРУНИНА.

В Брянской области последствия аварии 1986 года – до сих пор не история, а медицинская реальность

Около трех тысяч ликвидаторов Чернобыльской АЭС сегодня состоят на учете у брянских врачей. Рак щитовидной железы в регионе еще недавно превышал среднероссийские показатели в четыре раза. Как живут те, кто принял удар катастрофы на себя? И те, кто десятилетиями стоит рядом с ними: медики, общественники, чиновники, не давшие этой теме уйти в архив?

О здоровье ликвидаторов

Героические люди, которые участвовали в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, получили немалый вред для своего здоровья. Медики наблюдают за их здоровьем, помогают его сохранить. В клинико-­диагностическом центре эту работу ведут с ноября 1994-го.

– На конец 2025 года число наблюдаемых составило 3 952 человека, в том числе участники ликвидации аварии на ЧАЭС – 2 368 человек, – сообщила в своем докладе заместитель главного врача Брянского клинико-­диагностического центра Ирина Чучина.

Структура общей заболеваемости ликвидаторов на протяжении последних 12 лет практически не меняется. Первое место занимают болезни системы кровообращения, второе – болезни нервной системы, третье – болезни органов пищеварения, четвертое – болезни костно-­мышечной системы и пятое место – новообразования.

Авария на Чернобыльской АЭС спровоцировала появление злокачественных новообразований. В 2025 году их выявили на 8,75% больше, чем в 2024-м.

Участники конференции говорили о последствиях чернобыльской аварии, о помощи населению Брянщины после нее, о состоянии здоровья ликвидаторов сегодня. Фото: Надежда ПЕТРУНИНА

Борьба с последствиями

После взрыва и пожара на энергоблоке Чернобыльской АЭС в воздух попало большое количество радиоактивного йода и цезия. Ликвидация медицинских последствий аварии на ЧАЭС стало настоящим испытанием для всей системы здравоохранения и эндокринологической службы в первую очередь. После аварии на Чернобыльской АЭС медицинские работники вместе с сотрудниками из областного центра в первых числах мая провели экстренную йодную профилактику.

Первичная массовая диспансеризация населения пострадавших юго-западных районов охватила 480 тысяч человек, которые там проживали. Проведенная диспансеризация в августе 1986 года, а затем и в 1987 году показала, что преобладает патология щитовидной железы.

– С 1993 года на основе полученного опыта были разработаны единые подходы к диагностике щитовидной железы, – озвучила в своем докладе эндокринолог Брянской областной больницы № 1 Галина Оглоблина. – Утвердили единый протокол ультразвукового исследования. Проанализировали терапевтические методы лечения заболеваний щитовидной железы. Операции решили проводить в Брянской области.

Обследования населения показали, что самыми распространенными болезнями щитовидной железы были узловые формы зоба и ауто­иммунные заболевания.

– С 1995 года пошел подъем заболеваемости рака щитовидной железы, – продолжает Галина Ярославна. – Количество впервые выявленных случаев рака щитовидной железы в 1986 году – 48 человек на всю область, в 1995-м –124, в 2001-м–200, в 2015-м – 356 человек. Ситуация потом пошла на убыль и стабилизировалась на уровне 190–220 человек.

Как минимум в четыре раза заболеваемость раком щитовидной железы на территории Брянской области опережала общероссийские показатели.

Кстати, в Новозыбковском районе Брянской области заболеваний щитовидной железы выявили больше, чем в других районах региона.

– Основная проблема у нас, как и по области, рак щитовидной железы, – отметил в своем выступлении главный врач Новозыбковской центральной районной больницы Сергей Бурый. – А если сравнить наш район, к примеру, по экологической заболеваемости, хромосомным аномалиям, то заболеваемость по этим показателям у нас выше, чем по области и по Российской Федерации.

Объединение небезразличных людей

По любым вопросам социального характера, касающимся условий, порядка, сроков и способов предоставления помощи, ликвидаторы последствий аварии на Чернобыльской АЭС и жители пострадавших после катастрофы территорий могут обратиться в Союз «Чернобыль» России в Брянской области. Неравнодушные специалисты во главе с председателем организации Вячеславом Карнюшиным всегда готовы помочь.

Председатель Союз ,, Чернобыль,, России в Брянской области Вячеслав Карнюшин. Фото: Надежда ПЕТРУНИНА.

– Наша общественная организация создана в 1991 году, – рассказал «КП-Брянск» Вячеслав Анатольевич. – Уже 35 лет я занимаюсь проблемами не только ликвидаторов, но и населения Брянской области, пострадавшего в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС.

С 2011 года в Брянском клинико-­диагностического центре работает приемная Союза «Чернобыля». Обратившийся в центр за медицинской помощью в приемной может решить социальные вопросы.

– Это важно для жителей юго-западных районов, – отметил Вячеслав Анатольевич. – Ведь здесь прием ведут представители правительства области, пенсионного фонда, социального фонда, департамента здравоохранения и даже департамента внутренней политики Брянской области.

– К своей работе отношусь как к ­чему-то личному, я хочу помогать людям, – говорит Вячеслав Карнюшин. – Большое внимание уделяю обращениям вдов, вопросам, касающимся оздоровления детей. Радует результат работы. Об этой страшной трагедии нельзя забывать. И наша научно-­практическая конференция проводится для того, чтобы еще раз напомнить о тех, кто ликвидировал ее последствия, кто пострадал и нуждается в помощи и поддержке.

Легендарный председатель облсовпрофа

Как известно, профсоюзы с первых дней чернобыльской трагедии включились в процесс оказания помощи, предоставления положенных льгот населению, пострадавшему из-за взрыва на Чернобыльской АЭС.

Одним из участников научно-­практической конференции был председатель Федерации проф­союзов Брянской области в годы аварии на Чернобыльской АЭС Владимир Ивашутин.

Человек с активной жизненной позицией, неравнодушный к чужой беде, он всегда готов каждого выслушать и помочь.

Благодаря Владимиру Александровичу и его сподвижникам, профсоюзным лидерам, на российском уровне был поднят вопрос о государственной помощи людям, пострадавшим в результате аварии на Чернобыльской АЭС, об оказании им медицинской помощи, был во многом решен вопрос оздоровления детей из юго-западных районов Брянской области.

– В ноябре 1988 года меня избрали председателем облсовпрофа, – поделился воспоминаниями с «КП–Брянск» Владимир Александрович. – На заседании президиума на ЦСПС распределяли путевки. Нам совсем мало путевок дали. Но ведь жители Брянщины не должны страдать! И я предложил такую систему: если ты чернобылец в зоне жесткого контроля, то оздоровление и путевка полагаются ежегодно, если просто чернобылец – через год. Ко мне прислушались. И дали нам достаточное количество путевок на санаторное лечение (улыбается), а также мы смогли создать санатории для детей из юго-западных районов («Вьюнки» и «Жуковка»). Был организован и съезд проф­союзов России. И там зал к моему выступлению проявил понимание: все помощь предлагали нам. В разные уголки России приглашали наших детишек на оздоровление! И по инициативе нашей делегации приняли решение – по этому вопросу разработали специальную программу.

Также во время научно-­практической конференции об истории развития оказания медицинской помощи населению Брянской области после аварии на Чернобыльской АЭС рассказал доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач Российской Федерации Иван Дубовой. Своими воспоминаниями участника оказания медицинской помощи населению юго-западных районов Брянской области в 1986 году поделился заслуженный врач Российской Федерации, заведующий родовым отделением Брянской областной больницы № 1 Николай Коченков.

Все участники конференции пришли к единому мнению, что последствия чернобыльской трагедии еще долго будут давать знать о себе. Брянские медики, несомненно, будут продолжать стоять на страже здоровья ликвидаторов и всего населения области. И даже много лет спустя человечество не вправе забывать об этой страшной катастрофе.

Тема конференции не оставила никого равнодушным из присутствовавших в зале. Фото: Надежда ПЕТРУНИНА.

