16 брянских дольщиков нуждаются в защите

В Брянской области нарушены права 16 участников долевого строительства. Об этом рассказали в пресс-службе регионального парламента.

С 2014 по 2022 год в Брянской области восстановлены права 1627 участников долевого строительства. Застройщики 11 объектов были признаны банкротами. Сейчас в защите прав нуждаются 16 человек по трем проблемным домам. долевого строительства.

«Принятая в регионе «дорожная карта» представляет собой документ, который детализирует приоритеты, механизмы и направления работы по защите прав участников долевого строительства на территории Брянской области. Необходимо добиться того, чтобы все обманутые дольщики получили свое жилье, либо достойную компенсацию», — подчеркнула заместитель председателя комитета Антонина Катянина.

Антонина Катянина отметила, что вопрос контролирует губернатор региона.