16 районов Брянщины завершили посадку картофеля

В 16 районах Брянской области завершили посадку картофеля. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
Весенние полевые работы продолжаются в Брянской области.
«Яровой сев в регионе планируется провести на площади более 400 тысяч га (в 2022 году — 394 тысяч га). Сев яровых зерновых и зернобобовых культур уже завершен в Брянском, Выгоничском, Жирятинском, Клетнянском, Клинцовском, Комаричском, Погарском, Почепском, Рогнединском, Стародубском, Дятьковском, Трубчевском и Суземском районах. 16 районов области завершили посадку картофеля. Ведется сев рапса, овощных культур, сои. Завершен сев подсолнечника и сахарной свеклы», – отметил глава региона.
Александр Богомаз уточнил, что сельхозтоваропроизводители обеспечены семенами, средствами защиты растений, минеральными удобрениями, современной техникой и оборудованием.
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