17 беспилотников уничтожила система ПВО над Брянщиной за утро

17 беспилотников уничтожила система ПВО над Брянской областью за утро. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

С раннего утра 15 июля военнослужащие Министерства обороны России пресекли 17 атак на Брянскую область. Так, десять беспилотных летательных аппарата самолетного типа система противовоздушной обороны сбила над Севским районом. По одному нарушителю уничтожили над Погарским, Брасовским, Трубчевским и Комаричским районами.

Ещё три беспилотника военные сбили над Злынковским районом.

Люди на происшествии не пострадали. Разрушений также нет.

«Спасибо нашим доблестным войскам ПВО!» — сказал губернатор Александр Богомаз.