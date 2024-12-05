17 брянских СНТ вошли в план газификации на ближайшие четыре года. Об этом в своих соцсетях сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

Брянский губернатор поучаствовал в заседании федерального штаба по газификации. Его провёл зампредседателя Правительства Российской Федерации Александр Новак. На заседании обсудили реализацию программы догазификации.

Так, в Брянской области реализуется программа социальной газификации.

«АО «Газпром газораспределение Брянск» построило сети до границ 6334 участков, уже выполнено подключение газа в 5252 домовладениях. В план-график газификации садовых товариществ на 2024-2028 годы включено 1706 домовладений, расположенных в 17 СНТ», — уточнил Александр Богомаз.

Глава региона добавил, что в льготным категориям граждан выделяют субсидии для проведения газа в дома. Компенсацию расходов получили 109 человек — ветераны боевых действий, Великой Отечественной войны, участники специальной военной операции, многодетные семьи, малоимущие граждане и инвалиды I группы.

«В ближайшие годы уровень газификации сельских населенных пунктов нашего региона увеличится до уровня городских — до 96,8 %, при том, что уже существующий показатель у нас на 20 % выше среднего по стране», — заключил Александр Богомаз.