17 новых автобусов получили брянские автопредприятия

Ключи от 17 новых автобусов вручил губернатор брянским автопредприятием. Об этом глава региона сообщил в своем телеграмм-канале.
В Брянске прошла церемония вручения новых автобусов. Ключи от 17 новых автобусов марок «ПАЗ» и «ГАЗ» губернатор региона Александр Богомаз передал представителям Брянской автоколонны №1403, Новозыбковскму пассажирскому автотранспортному предприятию, а также администрации Жуковского муниципального округа.
«Вспомнился 2017 год, когда мы с большим трудом закупили первые 20 автобусов для Брянска. Это была настоящая сенсация, событие, которого все ждали. А сегодня уже стало обыденностью, когда мы закупаем автобусы, за это время закуплено почти 600 единиц», – подчеркнул Александр Богомаз.
Транспорт купили на деньги из областного бюджета. На это выделили 149 млн рублей. Также на эту сумму купят еще девять автобусов до конца года.
«Мы будем и дальше продолжать работу по замещению железнодорожного транспорта, электричек автобусами, строительству дорог, которые свяжут районы, имевшие только один вид транспорта – электричку», – отметил Александр Богомаз.
Кроме того, Правительственная комиссия по региональному развитию Российской Федерации одобрила выделение еще 500 млн рублей на закупку автобусов для Брянской области. До 1 февраля из приобретут ещё 79 штук.
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