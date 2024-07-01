18 беспилотников сбила система ПВО над Брянщиной

18 беспилотников уничтожила система ПВО над Брянщиной ночью. О происшествии сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

Ночью 1 июля в Брянской области военнослужащие Министерства обороны РФ пересекли 18 атак ВСУ. Система противовоздушной обороны уничтожила семь беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над Трубчевским районом. Ещё двух нарушителей сбили над Карачевским районом, а шесть – над Выгоничским районом. Кроме того, военные перехватили три беспилотника на подлете к городу Брянску.

Люди на происшествии не пострадали. Разрушений также нет.