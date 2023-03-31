19 человек эвакуировали из затопленных домов в Брянске

Из затопленных домов в областном центре 19 человек перевезли в пункты временного размещения. Об этом сообщил глава городской администрации Александр Макаров.

Паводок продолжает наступать регион. Сложная ситуация складывается в Бежицком районе Брянска.

«В зоне затопления оказались 37 домов и почти 350 участков. В Радице-Крыловке обеспечено круглосуточное дежурство машин, моторных лодок. Круглосуточно дежурят аварийно-спасательная бригада, сотрудники МЧС, представители горадминистрации», – уточнил Макаров.

В Радицу-Крыловку теперь можно добраться только на грузовиках.

«Сегодня на подвозочных рейсах будут курсировать четыре машины высокой проходимости. У поймы реки в беспрерывном режиме работают спасатели на лодках. Если будет невозможен вывоз людей машинами, обязаны организовать лодочный. Под жестким контролем обеспечение людей водой и продуктами», – подчеркнул Александр Макаров.

Глава администрации отметил, что 19 человек из затопленных домов находятся в пунктах временного размещения.