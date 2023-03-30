Транспорт повышенной проходимости запустят в Радицу-Крыловку

Лодки и транспорт повышенной проходимости будут возить жителей Радицы-Крыловки. Об этом сообщили в Бежицкой районной администрации города Брянска.
Из-за паводка в посёлке Радица-Крыловка сократился маршрут № 9 «мкр.-н Вокзальный — пос. Радица -Крыловка». Транспорт ходит до остановки пункта «Дом культуры». При подтоплении дороги в районе ж/д путепровода маршрут №9а «пос. Радица Крыловка – мкр-н Вокзальный» ограничат до пункта «Бульвар Щорса».
С 30 марта для жителей посёлка Радица-Крыловка запустят транспорт повышенной проходимости. Он будет ходить с 6 утра и до 21 часа от конечной 55 маршрута до «Бульвар Щорса» с остановками «Администрация» и «Новый Быт». Вечером транспорт работает по звонку на номер 283-103.
Также с 6 до 22 часов по поселку курсируют лодки.
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Зарифмованный город
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Вышли в свет «Стихи о Смоленске»
В Культурно-выставочном центре имени Тенишевых состоялась презентация первой в России антологии стихов о Смоленске. Выпуск уникального поэтического сборника имеет большое символическое значение. Издание приурочено к 1160-летию упоминания о нашем городе в Устюжском летописном своде и 80-летию со дня освобождения Смоленщины от немецко-фашистских захватчиков. С идеей выпустить тираж книги смоленские писатели и поэты обратились в прошлом
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