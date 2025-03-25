212 объектов энергетики в Брянской области повреждены при атаках ВСУ

212 объектов энергетики в Брянской области были повреждены при атаках ВСУ в прошлом году. Об этом в своём телеграмм-канале сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз встретился с директором филиала ПАО «Россети Центр» — «Брянскэнерго» Федором Капшуковым. Они обсудили перспективы развития электросетевого комплекса и модернизацию наружного освещения в регионе.

Глава Брянской области отметил, что предприятие в условиях приграничного положения региона успешно обеспечивает надежное функционирования и развития электросетевого комплекса. В прошлом году стало меньше технологических нарушений.

«А вот количество воздействий со стороны ВСУ на объекты энергетики в прошлом году увеличилось в два раза — повреждения получили 212 объектов, нанесен многомиллионный ущерб от огневых воздействий украинских террористов», — уточнил Александр Богомаз.

Глава региона добавил, что правительство и предприятие ведут масштабную работу по защите энергообъектов.