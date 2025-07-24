22-летний брянец попался на краже автозапчастей

В Брянске полиция по горячим следам нашла похитителя автомобильных запчастей. Происшествие случилось в Фокинском районе областного центра.

По данным городского УМВД, в ночные часы без зеркал заднего вида и напольных ковриков остался припаркованный ВАЗ-2112. Владелец машины оценил ущерб в 5500 рублей.

Изучая обстоятельства преступления, правоохранители установили, что злоумышленник пробрался в салон легковушки через незапертую заднюю дверь. А вскоре удалось выйти на след подозреваемого в краже. Им оказался ранее судимый 22-летний местный житель.

Со слов задержанного, изначально была мысль о продаже похищенного, но потом он передумал. Теперь запчасти покоятся на дне реки, заверил парень. Как бы там ни было, по факту возбуждено уголовное дело. Молодой человек снова рискует оказаться в местах лишения свободы.