229 брянских дольщиков остались без квартир

Застройщик оставил без жилья 229 брянских дольщиков. Об ситуации рассказал губернатор региона Александр Богомаз в своём телеграм-канале.

«ООО СЗ «Инстрой», считавшийся надежным подрядчиком, заморозил строительство двух многоэтажных домов в жилых комплексах «Гвардейский» и «Огни Маяка». Первый дом готов на 67 %, второй — на 50%, свои квартиры ждут 229 человек. На два дома застройщик собрал с людей 590 млн рублей, при этом вложил в строительство максимум 150-200 млн, а где остальные деньги? Вернуть средства дольщикам он не может, достроить дома — тоже, инвесторы их не берут, в итоге люди остаются без денег и без квартир», – уточнил глава региона.

По этому факту следователи возбудили уголовное дело. Меру ответственности застройщика определит суд

«Власть снова будет защищать обманутых дольщиков. Законный способ сейчас только один: обратиться в федеральный Фонд развития территорий, чтобы была инициирована процедура банкротства «Инстроя», и включить дома в реестр проблемных объектов.

Фонд принимает решение: достраивать дома или выплачивать компенсацию дольщикам», – заключил Александр Богомаз.