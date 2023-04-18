229 брянских дольщиков остались без квартир

Застройщик оставил без жилья 229 брянских дольщиков. Об ситуации рассказал губернатор региона Александр Богомаз в своём телеграм-канале.
«ООО СЗ «Инстрой», считавшийся надежным подрядчиком, заморозил строительство двух многоэтажных домов в жилых комплексах «Гвардейский» и «Огни Маяка». Первый дом готов на 67 %, второй — на 50%, свои квартиры ждут 229 человек. На два дома застройщик собрал с людей 590 млн рублей, при этом вложил в строительство максимум 150-200 млн, а где остальные деньги? Вернуть средства дольщикам он не может, достроить дома — тоже, инвесторы их не берут, в итоге люди остаются без денег и без квартир», – уточнил глава региона.
По этому факту следователи возбудили уголовное дело. Меру ответственности застройщика определит суд
«Власть снова будет защищать обманутых дольщиков. Законный способ сейчас только один: обратиться в федеральный Фонд развития территорий, чтобы была инициирована процедура банкротства «Инстроя», и включить дома в реестр проблемных объектов.
Фонд принимает решение: достраивать дома или выплачивать компенсацию дольщикам», – заключил Александр Богомаз.
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