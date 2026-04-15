Брянские фигуристки завоевали 10 медалей Кубка губернатора Орловской области

2026, 15 апреля 10:11

Брянские фигуристки завоевали 10 медалей Кубка губернатора Орловской области. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.

В начале апреля в городе Орле прошёл Кубок губернатора Орловской области по фигурному катанию на коньках. За награды боролись свыше 200 спортсменок из шести регионов страны.

Золотые медали завоевали Арина Никифорова, Анна Скок, Ангелина Чижикова и Мия Фатова. Серебряными призёрами стали Ксения Павлова, Мария Митина, Марьяна Симошкина и София Рижко. Третье место заняли Елизавета Косикова и Мария Коршунова.