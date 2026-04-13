65-летие первого полёта человека в космос отметили в Брянске

2026, 13 апреля 11:47

65-летие первого полёта человека в космос отметили в Брянске. Об этом сообщили в региональном департаменте образования и науки.

65 лет назад 12 апреля состоялся первый полёт человека в космос. В этот день в 2026 году жители и гости Брянска собрались у памятника Юрию Гагарину на бульваре, названном в его честь. В мероприятии приняли участие первые лица города и области, Герои Советского Союза и Российской Федерации, участники СВО, представители ведомств и структур, кадеты, школьники и студенты, члены патриотических клубов и объединений.

Всех собравшихся с Днём космонавтики поздравил губернатор Александр Богомаз.

«Я от всей души поздравляю всех с Днем космонавтики! Желаю, чтобы подвиги первооткрывателей космоса служили для подрастающего поколения примером подлинного патриотизма и преданности своему делу, стали стимулом для новых свершений на благо Брянщины и нашей великой страны — России», — подчеркнул Александр Богомаз.

Кроме того, участников митинга поздравил легендарный брянский летчик-космонавт Виктор Михайлович Афанасьев. После этого собравшиеся возложили цветы к монументу.