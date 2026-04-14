Брянские парадайверы стали бронзовыми призёрами соревнований в Воронеже. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.
11 апреля в Воронеже прошли межрегиональные соревнования по парадайвингу. За медали боролись спортсмены из Санкт-Петербурга, Тулы, Брянска, Воронежа.
Регион представили пять парадайверов, в том числе двое — с военными травмами и один — участник СВО. Спортсмены заняли третье место.
Брянцы выступили при поддержке проекта «Плывём ныряем вместе с Героями» Фонда президентских грантов.