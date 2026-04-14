Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Go32
Здоровье

Брянские парадайверы стали призёрами соревнований в Воронеже

2026, 14 апреля 08:46
Источник фото

Брянские парадайверы стали бронзовыми призёрами соревнований в Воронеже. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.

 

11 апреля в Воронеже прошли межрегиональные соревнования по парадайвингу. За медали боролись спортсмены из Санкт-Петербурга, Тулы, Брянска, Воронежа.

Регион представили пять парадайверов, в том числе двое — с военными травмами и один — участник СВО. Спортсмены заняли третье место.

Брянцы выступили при поддержке проекта «Плывём ныряем вместе с Героями» Фонда президентских грантов.

 

Метки:
Подписывайтесь на ГОРОД32 в MAX

Самое читаемое

Рубрики

Популярные теги

Брянская область (14823) брянск (6907) ДТП (2719) ГИБДД (2263) прокуратура (2082) уголовное дело (2035) Александр Богомаз (1953) суд (1788) авария (1647) мчс (1521) коронавирус (1272) умвд (1059)