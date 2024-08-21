23 беспилотника сбили военные в Брянской области

23 беспилотника сбили военные за ночь в Брянской области. Об этом сообщил в своих соцсетях губернатор региона Александр Богомаз.

Массированную террористическую атаку на Брянскую область пресекли военнослужащие Министерства обороны РФ. За минувшую ночь над регионом заметили 23 беспилотных летательных аппарата самолётного типа. Система противовоздушной обороны сбила нарушителей.

«Благодаря профессионализму наших доблестных защитников пострадавших и разрушений нет, все атаки отражены, все цели уничтожены!» – подчеркнул губернатор Александр Богомаз.