26 пограничников из Украины прибыли в Брянскую область

Так, в 11 часов 15 минут в пункт пропуска «Троебортное» пограничного управления ФСБ России по Брянской области прибыли 26 военнослужащих государственной погранслужбы Украины. Они отказались проходить дальнейшую службу на территории Украины.

Какие еще сельские Дома культуры станут лучше? В этом году в проект «Единой России» вошли около 30 учреждений. Федеральный проект «Культура малой родины» – это история о сохранении и создании досуга для жителей маленьких городов и сел Смоленщины. Он начал свою работу в 2017 году. Тогда сложно было представить, что сельские Дома культуры смогут рассчитывать на ежегодную финансовую поддержку. Для муниципальных, и

Дома культуры сделают лучше. Обновления произойдут в 30 сельских учреждениях С ремонтом одного из Домов культуры поможет председатель Смоленской областной Думы Игорь Ляхов. Речь идет о Рыбковском сельском ДК. Решать проблему будут сообща На минувшей неделе спикер регионального парламента провел рабочую встречу с главой администрации Сафоновского района Александром Лапиковым, в ходе которой обсуждалась помощь местному Дому культуры, школе, а также инфраструктурным объектам на территории населенного

Портрет поэта. В Смоленске установят памятник Николаю Рыленкову В Смоленске продолжается реализация проекта по созданию на улице Докучаева Литературной аллеи, посвящённой памяти смоленских поэтов и писателей. На днях в областном центре прошло обсуждение планов реализации творческого проекта, где принял участие председатель Смоленской областной Думы Игорь Ляхов Увековечить память Ещё в марте 2021 года спикер регионального парламента рассмотрел обращение представителей творческих союзов Смоленской области

Торговля по правилам Жители Смоленска уже привыкли к тому, что купить продукты или непродовольственные товары можно не только в магазинах и супермаркетах, но и в небольших торговых точках, которые расположены по всему областному центру. Ларьки, павильоны, автофургоны и палатки уже стали частью городской среды. К сожалению, в погоне за прибылью некоторые предприниматели ставят свои объекты торговли самовольно, работая,

Малыши туда спешат В Смоленске в ближайшие месяцы отроют новый детский сад. Его название уже известно — «Ласточка». Красивое современное трёхэтажное здание разместилось на улице Свердлова и стало настоящим украшением этого района. Садик рассчитан на 110 детей от 3 до 7 лет, всего здесь будут функционировать 6 групп. Готовность дошкольного учреждения к работе проверил на прошлой неделе губернатор