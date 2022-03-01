27 человек погибли в огне в Брянской области

Ещё восемь — пострадали.

С начала 2022 года в Брянской области зарегистрировано 166 пожаров в жилом секторе. Об этом сообщили в региональном МЧС.

В январе в огне погибли 13 человек, трое брянцев получили травмы. Материальный ущерб от пожаров за месяц превысил 19 миллионов рублей. За февраль цифры ещё больше: 14 человек умерли, пять — травмированы. Также пострадало имущество на 26 миллионов рублей.