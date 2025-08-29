28 беспилотников сбила система ПВО над Брянщиной вечером и ночью. Об этом в своих соцсетях сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

С вечера 28 августа до утра 29 августа Брянская область вновь подверглась атаке ВСУ. Военнослужащие Минобороны России заметили над регионом 28 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа. Нарушителей уничтожила система противовоздушной обороны.

Люди на происшествии не пострадали.