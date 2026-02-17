Суд оштрафовал брянца на 200 тысяч рублей за вождение в пьяном виде

2026, 17 февраля 16:34

Суд оштрафовал брянца на 200 тысяч рублей за вождение в пьяном виде. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Брянский суд рассмотрел уголовное дело о повторном управлении автомобилем пьяным водителем. Приговор выслушал 57-летний житель Клетнянского района.

19 сентября прошлого года пьяный фигурант сел за руль автомобиля «ВАЗ-2106», принадлежащего знакомому. На улице Декабристов в посёлке Клетня машину остановили сотрудники ДПС. От прохождения медицинского освидетельствования водитель отказался. Ранее он привлекался к административной ответственности за аналогичное нарушение закона.

Суд оштрафовал виновного на 200 тысяч рублей и лишил водительских прав ещё на 2 года. Приговор не вступил в законную силу.