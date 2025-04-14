Накануне 2800 жителей Суземского района остались без света из-за обстрела трансформаторной подстанции. Об этом в своих соцсетях сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

13 апреля ВСУ атаковали объекты энергетической инфраструктуры Брянской области. Под обстрел попала трансформаторная подстанция в Севском районе. А в Погарском районе при атаке оборвался провод в пролёте опор и отключилась высоковольтная линия 10 кВ. Жители нескольких населённых пунктов остались без света.

При нападении беспилотника на электроподстанцию повреждения получил трансформатор. Без электроснабжения осталось около 2 800 жителей в Суземском районе.

«В настоящее время электроснабжение осуществляется в штатном режиме», — уточнил губернатор Александр Богомаз.