33-летний брянец ограбил АЗС, злоумышленника поймали

В Брянске по горячим следам задержали 33-летнего виновника разбойного нападения. Неоднократно судимый гражданин не сумел скрыться от росгвардейцев.

По данным ведомства, мужчина совершил дерзкое ограбление АЗС на улице Калинина. Чтобы его не узнали, лицо спрятал под маской. Добычей злоумышленника стали деньги, общая сумма которых превысила 185 тысяч рублей.

Как сообщает пресс-служба Росгвардии, похищенные деньги вместе с вещами были в спрятанном пакете. Однако тайник был оперативно обнаружен. По факту проводится проверка. Подозреваемого передали сотрудникам полиции.