44 беспилотника сбили военные на Брянской областью за ночь

2026, 26 марта 09:10

44 беспилотника сбили военные на Брянской областью за ночь. Об этом сообщил в своих соцсетях губернатор региона Александр Богомаз.

Минувшей ночью над Брянской областью вновь работала система противовоздушной обороны. Границу региона нарушили 44 вражеских беспилотных летательных аппарата самолётного типа.Подразделениями ПВО Министерства обороны РФ, мобильно–огневые группы бригады «БАРС – Брянск» и спецподразделения Росгвардии уничтожены все цели.

Люди не пострадали. Разрушений также нет. На местах падения обломков работают оперативные и экстренные службы.