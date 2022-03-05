47 брянцев незаконно наказали за превышение скорости

47 протоколов были выписаны гражданам на основании показаний прибора автоматической фиксации нарушений. Они якобы превысили максимально разрешённую скорость 40 км/ч. Но на указанном участке дороге дорожного знака, ограничивающего скорость, не было.

Погрузка на железной дороге в Смоленской области выросла на 15,3% в феврале 2022 года По оперативной информации, погрузка на сети ОАО «РЖД» в Смоленской области в феврале 2022 года составила 265,4 тыс. тонн, что на 15,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года. За январь-февраль 2022 года погрузка, составила 518,5 тыс. тонн, что на 13,6% больше, чем в 2021 году. Стоит отметить, что значительный рост погрузки за период январь-февраль

Подготовка к весеннему паводку в Смоленском регионе Московской железной дороги идет полным ходом В целях обеспечения бесперебойного и безопасного движения поездов, на Московской железной дороге идет подготовка сооружений путевого хозяйства к пропуску ледохода, паводковых и ливневых вод. В Смоленской области проводятся работы по подготовке водоотводных сооружений, вскрытию водоотводных канав, проверка готовности техники (бульдозеров, кранов, самосвалов). Сформирован противоразмывной поезд, который при необходимости будут выезжать на железнодорожные перегоны для оперативной

Доброе дело В Смоленской области намерены реализовать проект «12 шагов», направленный на социализацию и мотивацию воспитанников интернатов к получению профессии и оказание им помощи в дальнейшем трудоустройстве. Такими планами поделился губернатор Алексей Островский по итогам прошедшей встречи с директором Центра социальных инициатив «Море добра» Екатериной Сёмкиной. Стороны обсудили промежуточные результаты совместной работы и новые направления сотрудничества. «Такие

Учитель на миллион Как привлечь педагогов на работу в школы, удалённые от городов и райцентов? В последнее десятилетие этот вопрос остро стоит на повестке дня в большинстве российских регионов. И Смоленская область – не исключение. Помочь найти ответ на него призвана программа «Земский учитель», которая с 2020 года реализуется по инициативе президента Владимира Путина. Проблему дефицита педагогических кадров

На «искусственной почке». Как в регионе организована диализная помощь пациентам? Что такое гемодиализ — хорошо знают сотни смолян, страдающих почечной недостаточностью. Для них такая процедура внепочечного очищения крови жизненно необходима, и её требуется проводить регулярно. Весной прошлого года в Ярцево заработал диализный центр. Теперь жителям Ярцевского района больше не надо ездить в Смоленск за получением высокотехнологичной нефрологической помощи. Она доступна на месте. По полису ОМС