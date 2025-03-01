50 беспилотников сбили военные над Брянской областью за вечер и ночь. Об этом сообщил в своих соцсетях губернатор региона Александр Богомаз.

В ночь с 28 февраля до 1 марта военнослужащие Министерства обороны России отразили очередную массированную атаку ВСУ по территории Брянской области. Система противовоздушной обороны сбила 46 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа. Ещё четыре беспилотника уничтожили сотрудники спецподразделения Управления Росгвардии.

«Пострадавших нет. Оперативные и экстренные службы работают на местах», — уточнил Александр Богомаз.