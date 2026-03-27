2026, 27 марта 09:45

56 вражеских БпЛА уничтожили военные ночью над Брянской областью. Об этом сообщил в своих соцсетях губернатор региона Александр Богомаз.

Минувшей ночью Брянская область подверглась массированной атаке ВСУ. 56 вражеских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа нарушили воздушную границу региона. Подразделения ПВО Министерства обороны РФ, мобильно–огневые группы бригады «БАРС – Брянск» и спецподразделения Росгвардии уничтожили все БпЛА. «Пострадавших и разрушений нет. Работают оперативные и экстренные службы», – уточнил губернатор Александр Богомаз.