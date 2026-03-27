56 вражеских БпЛА уничтожили военные ночью над Брянской областью

2026, 27 марта 09:45
56 вражеских БпЛА уничтожили военные ночью над Брянской областью. Об этом сообщил в своих соцсетях губернатор региона Александр Богомаз.

 

Минувшей ночью Брянская область подверглась массированной атаке ВСУ. 56 вражеских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа нарушили воздушную границу региона. Подразделения ПВО Министерства обороны РФ, мобильно–огневые группы бригады «БАРС – Брянск» и спецподразделения Росгвардии уничтожили все БпЛА.  «Пострадавших и разрушений нет. Работают оперативные и экстренные службы», – уточнил губернатор Александр Богомаз.

Читайте также

Брянский губернатор поздравил росгвардейцев с профессиональным праздником
27 марта 11:32
Брянский губернатор поздравил росгвардейцев с профессиональным праздником
Брянский губернатор встретился с руководителями научно-производственного предприятия «Александр»
27 марта 10:28
Брянский губернатор встретился с руководителями научно-производственного предприятия «Александр»
ВСУ ударили из артиллерии по посёлку Белая Берёзка
27 марта 09:12
ВСУ ударили из артиллерии по посёлку Белая Берёзка

