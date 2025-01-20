60 медалей завоевали брянские легкоатлеты в Смоленске

60 медалей завоевали брянские легкоатлеты на чемпионате и первенстве ЦФО в Смоленске. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

В Смоленске прошли чемпионат и первенства Центрального федерального округа по лёгкой атлетике. В турнире участвовали 850 спортсменов из 17 регионов. ВОни состязались в 17 дисциплинах.

Брянщину представили более 100 сильнейших легкоатлетов региона. Они завоевали 21 золотую, 25 серебряных и 14 бронзовых медалей. Брянские спортсмены отличились в беге, эстафете, толкании ядра, прыжках, многоборье.