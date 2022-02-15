600 тонн «борщевого набора» продали на брянских ярмарках выходного дня

В прошлом году в регионе открылась ещё 121 торговая площадка.

С 25 июля 2021 года в Брянской области организовали работу ярмарок выходного дня. К 47-и постоянно действующим торговым площадкам добавили ещё 121. Сельхозпродукцию продавали 3257 человек.

На ярмарках выходного дня продали более двух тысяч тонн картофеля, свыше 600 тонн «борщевого набора» (свёкла, морковь, капуста, лук), 200 тонн овощей (томаты, перец, огурцы) и 600 тонн зерна.