Картофель по 10 рублей продают на ярмарках в Брянске

Картофель по 10 рублей за килограмм продают на ярмарках выходного дня в Брянске. Об этом сообщили в городской администрации.

В областном центре продолжают работать ярмарки выходного дня. В минувшие выходные жители и гости города купили там почти 88 тонн картофеля, две тонны лука, а также более тонны моркови, капусты и свёклы. Цена картофеля варьируется от 10 до 18 рублей за килограмм. Кроме того, фермеры реализовали шесть тонн яблок.

В ярмарках участвовали 165 сельхозтоваропроизводителей из 19 районов области. Также в Брянск приехали пчеловоды из Орловской области.