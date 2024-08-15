Ярмарки выходного дня откроют в Брянске в пятницу. Об этом сообщили в городской администрации.

В субботу 17 августа Брянска откроют ярмарки выходного дня. Жители смогут купить здесь фрукты и овощи, а также ягоды, мёд, саженцы деревьев и кустарников, напрямую у фермеров.

Готовность площадок проверил заместитель главы Брянской городской администрации Игорь Чубчиков.

«Ярмарки выходного дня — важный для города социальный проект. Они будут работать по субботам с восьми утра до трёх дня. Цены должны быть ниже магазинных – такую рекомендацию мы дали предпринимателям», — отметил Игорь Чубчиков.

Так, в Советском районе ярмарку откроют около гипермаркета «Линия» на территории автостоянки. Машины уберут. Торговать тут планируют почти 60 предпринимателей.

В Бежицком районе торговые места разместят около ДК имени Медведева, а в Володарском районе – около стадиона «Партизан». В Фокинском районе ярмарка разместится на проспекте Московском у гипермаркета «Линия-2».

Работать торговые площадки будут до середины ноября.