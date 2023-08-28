66-летний мужчина пропал в Брянске

66-летнего Александра Барабанова ищут волонтеры и полиция в Брянске. Ориентировку распространили добровольцы брянского отряда «Лиза Алерт».

В Брянске пропал 66-летний Александр Александрович Барабанов. О его местонахождении родные ничего не знают с 21 августа.

Приметы пропавшего: роста 176 см, нормального телосложения, тёмно-русые с проседью волосы, серые глаза.

Мужчина был одет в сине-фиолетовую рубашку с коротким рукавом, чёрные штаны с белыми полосками, чёрные туфли и светло-коричневую кепку. С собой у него был чёрно-серый рюкзак.

Информацию о местонахождении мужчины просят сообщить об этом по телефонам 8-800-700-54-52 или 112.